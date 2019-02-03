مصانع أسمنت تجبر التجار علي الدفع "كاش"

شكا بعض تجار الأسمنت ببحري الإنقاذ، من اشتراط “إجبار” أحد مصانع الأسمنت التجار بدفعهم مقدم بنسبة (2%) للمصنع “كاش” ثم بقية المبلغ بالشيكات، ومن ثم استلام التوريدة.

وأوضحوا تضررهم من القرار نتيجة انعدام السيولة بالسوق، موضحين أن القرار أوقف حركة البيع والشراء.

وأشاروا حسب صحيفة السوداني إلى أن سعر طن أسمنت عطبرة (6.500) جنيه بربر (6.600) جنيه، الشمال (6.500) جنيه صخر السودان (6.450) جنيهاً.