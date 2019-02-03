استرداد مسروقات بقيمة تتعدي المليار جنيه

تمكنت مباحث قسم شرطة اللاماب من استرداد مسروقات قدرت 1.640 مليار جنيه، وألقت القبض على متهمين وذلك فور ورود بلاغ بقسم شرطة اللاماب. وأفاد الشاكي بسرقة 62 كرتونه ستائر حائطية جاهزة مخملية، بجانب 25 قماش تنجيد، وذلك من مخزنه جنوب الخرطوم. وفور تدوين البلاغ تحرك فريق من مباحث اللاماب بقيادة ملازم شرطة الطيب أزهري لمعاينة الموقع، ومن خلال البحث وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم الأول، وبالتحقيق معه أقر بالسرقة، وأرشد على بقية المتهمين وتم استرداد المسروقات قبل اكتمال إجراءات بيعها بأحد الأسواق المعروفة بواسطة خمسة متهمين قاموا باستئجار شقة بالقرب من المخزن للمراقبة، وتم القبض على متهمين ومازال البحث جارياً للقبض على بقية المتهمين لتقديمهم للمحاكمة.

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