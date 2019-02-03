باريس سان جيرمان يصدر بيان بسبب تمرد "نيمار"

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التقارير التي تم تداولها مؤخراً عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي تفيد بأن نجم "السيليساو" تعمد التعرض للإصابة.

وكان نيمار تعرض لإصابة خلال مشاركته مع سان جيرمان أمام ستراسبورغ في يناير الماضي، وسيغيب عن الملاعب لـ10 أسابيع.

وأجرت قناة "RTL" تصويتاً حول مدى تسبب نيمار في إصاباته بسبب أسلوب لعبه، وهو ما أيده 84%من المصوتين، ورداً على ذلك، قال النادي الباريسي: "أولاً، نملك شكوكاً كبيرة على مدى مصداقية هذا التصويت، وحتى لو أخذناها على محمل الجد، هل نبكي أم نضحك على تلك النتائج".

وتابع باريس سان جيرمان في بيانه: "نطالب بتوقف تلك التصويتات الزائفة والتي لن تؤدي إلا لإبعاد عباقرة الكرة عن اللعبة التي نحبها جميعاً".