"انتخابات نزيهة".. 4 تصريحات مطمئنة لـ"متظاهري السودان" (تقرير)

أدلى رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، بعدة تصريحات مطمئنة للمتظاهرين بشأن الأوضاع المقبلة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

دعوات المتظاهرين "مشروعة"

خفف معتز موسى رئيس وزراء السودان على ما يبدو موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر واصفا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة".

ولم يبد البشير أي إشارة على أنه مستعد للتخلي عن أي من سلطاته وألقى بمسؤولية المظاهرات على عملاء أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب، ولكن رئيس الوزراء تبنى موقفا مخففا على نحو أكبر قائلا إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها.

نعمل على حل المشكلات

وقال للصحفيين إن هناك مشكلات ويجري العمل على حلها مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا".

لا أخون أحد

وقال «موسى»، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إنه لا يخوِّن أي شخص شارك في الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الشباب لهم حقوق بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

وحذر من أن أي طريقة لتداول السلطة غير الانتخابات ستؤدي إلى مخاطر كبيرة على البلاد، على حد قوله، حسب موقع «بي بي سي عربي».

انتخابات حرة العام المقبل

وأضاف أن الدولة ستعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة في العام المقبل، وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل جاد لحل المشكلات الاقتصادية، مؤكدا أن قضية شح السيولة النقدية ستنفرج تدريجيا ابتداءا من مطلع هذا الشهر.

واعتبر «موسى» أن انفصال جنوب السودان قبل سنوات وذهاب ثلاثة ارباع النفط المنتج إلى الدولة الوليدة سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية التي ضربت السودان.