الشرميطي ينتقل للدوري السعودي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي انتقال مهاجمه محمد أمين الشرميطي إلى الفيحاء السعودي بعد فسخ تعاقده مع النادي. وأصدر نادي النجم الساحلي بيانًا يتمنى فيه التوفيق لأمين الشرميطي في الدوري السعودي بعد التعاقد معه في عام 2017.

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