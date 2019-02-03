لواء متقاعد: يطالب الجيش بالانحياز للشعب وتسليم السلطة

دعا اللواء أركان حرب متقاعد، فضل برمة ناصر، القوات المسلحة، إلى الانحياز إلى الشعب السوداني، لتجنب البلاد الانزلاق في الفوضى.

وقال برمة نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارضة، الذي يتزعمه، الصادق المهدي، في رسالة له إبراء للذمة، السودان في مفترق طرق، والمخرج الذي الأمن والاستقرار، قيام القوات المسلحة بدورها المحدد لها في الدستور بحماية الوطن والمواطنين، وتتطلب واجبات المرحلة تولي القوات المسلحة زمام الأمر وإرجاع الأمانة للشعب السوداني.

وأضاف خرج الشعب السوداني ينادي أبناءهم في القوات الشعب المسلحة الوقوف معه، وهذا من صميم مهامكم وواجباتكم، وكلهم أمل وثقة في قيامكم بدوركم المعهود لوقف المجازر التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

وقال انه استمع إلى تصريحات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها.

وتابع: الساكت عن قول الحق شيطان اخرس، أذكركم بتاريخ قوات الشعب المسلحة الناصع ومواقفها الوطنية النبيلة في ثورتي أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥ وانحيازها لشعبها حفاظا على عدم إراقة دمائهم الغالية وتحقيقا لتطلعاتهم في العيش الكريم.