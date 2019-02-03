يلتقي نادي مانشستر يونايتد، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 3-2-2019 على ملعب "كينج باور" في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق خالد الحدي.
ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.
ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.
وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - مارسيال - هيريرا - لينجارد.
خط الهجوم : راشفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.