تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر يونايتد، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 3-2-2019 على ملعب "كينج باور" في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق خالد الحدي.