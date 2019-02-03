التحالف الدولي يستهدف مناطق سورية بالطيران

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة الماضية، فتسببت في أضرار وإصابات.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "شن طيران ’التحالف عدوانا على أحد تشكيلات الجيش السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".