أزمة جديدة تواجه برشلونة قبل لقاء الكلاسيكو

واصل عثمان ديمبلي نجم برشلونة المعاناة قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عثمان ديمبلي أصيب بنزلة برد، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب، ومدى جاهزيته لخوض الكلاسيكو مشيرة إلى أن مدرب برشلونة فكر في الدفع به أمام فالنسيا ثم تراجع لتجدد آلام اللاعب.

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