اعتقال استرالي ادعي وجود قنبلة في مطار دولي

اتهمت الشرطة الأسترالية رجلاً بالادعاء بوجود قنبلة، والاعتداء والملاحقة بعد مزاعم عن حادث عنف أسفر عن عملية شنتها الشرطة، وإخلاء طارئ لمطار بريزبن.

وحصل الحادث، الذي لم تكن له صلة بالإرهاب، مساء أمس السبت، في قاعة الطعام في المطار الدولي بعد مزاعم عن إخراج الرجل سكيناً بعد مشادة مع امرأة يعرفها.

ووضع جسماً معدنياً على طاولة، زاعماً أنه قنبلة، ولكن تبين فيما بعد أنها لم تكن كذلك.

وقالت شرطة كوينزلاند، اليوم الأحد، إن "الأسترالي، من منطقة سيرفرز بارادايس، اعتقل ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في بريزبن غداً الإثنين".

وأغلقت الشرطة المطار أكثر من ساعتين وأجلت الركاب من المبنى، ما تسبب في تأخر الرحلات الجوية.

وأثناء المفاوضات مع الرجل، أطلقت الشرطة طلقات غير مميتة، ما أدى إلى استسلامه للضباط.

وقال مفتش الشرطة توني فليمنغ للصحافيين، اليوم الأحد، إن "الطلقات أصابت الرجل في منطقة الجذع".