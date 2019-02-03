لجنة المعلمين: إضراب كامل بكل المدارس بدء من اليوم

أعلنت لجنة المعلمين الدخول في إضراب بكل المدارس ابتداء من اليوم الأحد و حتى الثلاثاء القادم، تنديداً بمقتل الأستاذ احمد الخير بمعتقلات السلطات متأثرا بالتعذيب بحسب إفادة شقيقه وتمسك بيان صادر عن لجنة المعلمين أمس بتقديم الجناة لمحاكمة فورية، وأشار إلى أنه في حال عدم الاستجابة سيتم التوقف عن أعمال شهادتي الأساس والثانوي.
وأكد البيان على إن الإضراب صوناً للعلم في هذه البلاد فلا تعليم يعتد به في ظل هذا الوضع الكارثي.
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