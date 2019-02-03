أزمة الشركة الفلبينية تسبب ربكة في ميناء الحاويات

شهاب محمد - الخرطوم - ميناء

الخليج 365 :

فشلت باخرة تجارية رست بميناء الحاويات الجنوبي ببورتسودان في تفريغ”582″ حاوية تحوي واردات إلى البلاد وغادرت إلى ميناء جدة لمواجهتها صعوبات.

وكشف القيادي بتيار الإصلاح المهندس سامي الصائغ بالموانئ في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الأحد” أن الباخرة ظلت خارج الميناء الجنوبي لفترة من الزمن، وبعد دخولها المرفأ لإنزال الحاويات وحدت تجاهلاً من العاملين الذين دخلوا وقتها في إضراب غير معلن، غير أن الصائغ أكد انسياب الحركة رغم البطء الذي يشوبها.

وأرجع سامي عدم تفريغ الباخرة إلى أن الشركة الفلبينية التي حازت حق تشغيل الميناء الجنوبي وكيل الخط الملاحي الذي تتبع له الباخرة، وقال إن قبطانها لم يجد أمامه غير التوجّه بها ناحية ميناء جدة لتفريغ حمولتها، لافتًا إلى أنها كان يفترض أن تشحن”450″ حاوية تحوي صادرات سودانية.