هجوم واسع على “ندي القلعة” بعد تعليقها علي التظاهرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت الفنانة ندى القلعة الجدل بين معجبيها بسبب تصريحاتها عقب الإحتجاجات التي أندلعت في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية في الاونة الاخيرة .

واعرب بعض معجبي الفنانة ندى القلعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم من حديثها فى احدى وسائل الاعلام عن التظاهرات التى شهدتها السودان، وفقًا لصحيفة اخبار اليوم.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان القلعة لم تكن موقفة فى تصريحاتها التى ادلت بها والتي دعت فيها الى عدم الخروج عن الحاكم واستدلت بالقراءان الكريم.