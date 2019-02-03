الهلال يستهدف الانتصار أمام الأشانتي الغاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون استاد”الجوهرة الزرقاء” في السادسة من مساء اليوم”الأحد” مسرحًا لمباراة حاسمة تجمع الهلال السوداني ونظيره الأشانتي الغاني في أولى مباريات دوري المجموعات من بطولة الكنفدرالية.

ويدخل”الأزرق” اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتدشين المشوار بالحصول على النقاط كاملة والترّبع على صدارة المجموعة.

وأعّد الجهاز الفني بقيادة إيراد الزعفوري فريقه على أكمل وجّه بعدما خاض مباراتين في الدوري الممتاز أمام مريخ الفاشر، والأهلي شندي، بجانب عددًا من التدريبات كانت هذه المحصّلة كفيلة بتجهيز اللاعبين.

ويفقد”الأزرق” في مباراة اليوم مهاجمه محمد موسى الضي بسبب الإيقاف، ونزار حامد، إلى جانب حسين الجريف.

وفي المقابل استعاد الفريق لاعبه أبو عاقلة عبد الله ومن المتوقّع أن يشارك منذ البداية أمام الأشانتي.

ومن المحتمّل أن يدفع الجهاز الفني في لقاء اليوم بتشكيلة تضم كلاً من جمال سالم، السمؤال ميرغني، إيمانويل، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، ديارا، شرف شيبوب، بشة الصغير، وليد الشعلة، إدريس أمبومبو.

على الجانب الآخر، فقد أكمل الأشانتي الغاني تحضيراته بعد أن وصل الخرطوم فجر الجمعة، وأجرى تدريبه الختامي بملعب الهلال تحسس فيه الجهاز الفني جاهزية فريقه للمباراة.