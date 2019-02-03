انفلات في السوق الموازي..بقلم ابوحسام

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

المتتبع للاوضاع الاقتصادية في السودان والازمة التى تمر بها البلاد يدرك تماماً ان البوصلة قد فقدت وان الامور خارجة عن السيطرة ،وليس هناك منظومة اقتصادية وكادر يمتلك الخبرة الكافية حتى يخرج البلاد من هذه الضائقة،وان كل ماتم من تعاقب وزراء المالية ومحافظين البنك المركزي بالاقالة او الاستقالة لايخرج من كونه تخبط وتصبير للشعب بان الحلول قادمة لامحال،ولكن سرعان ماينكشف الامر وتصبح الحقيقة انه لا حلول ولا يوجد سعي وراء الحلول اصلا.

ذهبوا وراء مايسمى بالصدمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة وارادوا تطبيقها في السودان وبدءوا بطباعة العملة ظنا منهم انها ستحل المشكل وتحدث استقرار مصرفيا ،هذا القطاع الذي يلفظ انفاسه الاخيرة ولاتزال اموال المواطن في معيته ينتظر الطباعة حتى يعيد للناس موالهم،ولكن بالطبع لايستطيع اعادة ثقة المواطن فيه مرة اخرى.

هاهي الاوراق النقدية الجديدة نزلت السوق، وسبق ان قلنا ان ضخ اموال دون مايقابلها من مخزون من العملات الصعبة او الذهب يعني تضخم ويعني ارتفاع في اسعار العملات الحرة وبالتالي غلاء في اسعار السلع الضرورية وهذا ينعكس على المواطن المسكين الذي ينتظر الساسة وخبراء الاقتصاد طيلة سنة كاملة لحل الازمة.

ولم تمر ايام على نزول العملة ذات الفئات الكبيرة للاسواق بدأ الدولار في الصعود متدحرجاً نحو السبعون جنيهاً،وهذا الامر الذي حذرنا منه ونادينا بعدم طباعة عملة دون مايوازيها من عملات صعبة تمتلكها الدولة في خزينتها حتى لايحدث انفلات في السوق الموازي.

الوضع في السودان لايحل عبرالودائع ولا القروض ولا مطاردة تجار العملة من الاسواق وبالتالي انتقال التجارة الى المقاهي والبيوت المسألة تحتاج الى انتاج وعمل مع التوكل والايمان بالله ومحاربة كل الوان الفساد ووضع الشخص المتخصص في مكانه الصحيح دون اي تحزبية لطالما هو شخص سوداني ذا خبرة ومؤهلات يريد يعمل للبلد وينشد النجاح ويساهم في حل الازمة ،،،