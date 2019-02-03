مصنع أسمنت يشترط على التجار دفع كاش

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : شكا بعض تجار الأسمنت ببحري الإنقاذ حسب صحيفة السوداني أمس، من اشتراط “إجبار” أحد مصانع الأسمنت التجار بدفعهم مقدم بنسبة (2%) للمصنع “كاش” ثم بقية المبلغ بالشيكات، ومن ثم استلام التوريدة، وأوضحوا تضررهم من القرار نتيجة انعدام السيولة بالسوق، موضحين أن القرار أوقف حركة البيع والشراء، وأشاروا إلى أن سعر طن أسمنت عطبرة (6.500) جنيه بربر (6.600) جنيه، الشمال (6.500) جنيه صخر السودان (6.450) جنيهاً.

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