انخفاض في أسعار الفواكه المستوردة بنسبة (50%)

شهاب محمد - الخرطوم - فاكهة

الخليج 365 :

كشفت جولة عن انخفاض في أسعار الفاكهة المستوردة والمحلية، خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت حوالي (50%) .

وأوضح التاجر عمر صالح أن فك الحظر عن المنتجات المصرية ساهم في انخفاض الأسعار بصورة كبيرة، مما أحدث أثراً إيجابياً في انتعاش حركة الشراء، مؤكداً وجود كافة الأصناف من الفاكهة في الأسواق .

كاشفاً وبحسب صحيفة آخر لحظة عن انخفاض سعر كيلو التفاح من (800 إلى 500) جنيه، وانخفاض كيلو العنب من (900 إلى 450) جنيه، وكيلو الكومثرا من (750 إلى 400) جنيه وكيلو الكيوي من (700 إلى 350)، ودستة المانجو من (400 إلى 250) جنيه، ودستة البرتقال إلى (80) جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار البطيخ والموز .