- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشفت جولة عن انخفاض في أسعار الفاكهة المستوردة والمحلية، خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت حوالي (50%) .
وأوضح التاجر عمر صالح أن فك الحظر عن المنتجات المصرية ساهم في انخفاض الأسعار بصورة كبيرة، مما أحدث أثراً إيجابياً في انتعاش حركة الشراء، مؤكداً وجود كافة الأصناف من الفاكهة في الأسواق .
كاشفاً وبحسب صحيفة آخر لحظة عن انخفاض سعر كيلو التفاح من (800 إلى 500) جنيه، وانخفاض كيلو العنب من (900 إلى 450) جنيه، وكيلو الكومثرا من (750 إلى 400) جنيه وكيلو الكيوي من (700 إلى 350)، ودستة المانجو من (400 إلى 250) جنيه، ودستة البرتقال إلى (80) جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار البطيخ والموز .
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض في أسعار الفواكه المستوردة بنسبة (50%) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.