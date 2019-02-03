الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوجه رسالة خاصة الي”السيد حسن نصرالله”

شهاب محمد - الخرطوم - مادورو الخليج 365: كشفت مصادر خاصة لـصحيفة “السياسة الكويتية” أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، تلقى رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إعلان “حزب الله” موقفه الداعم لمادورو ورفضه التدخلات الأمريكية لزعزعة الاستقرار في أمريكا اللاتينية.

وأفادت مصادر صحيفة “السياسة” بأن نصر الله، تلقى رسالة من مادورو، أعرب فيها الأخير عن شكره وتقديره على الدعم المطلق الذي تلقاه من الحزب في مواجهة محاولات المعارضة الاستيلاء على السلطة في فنزويلا.

وقالت المصادر للصحيفة إن رسالة مادورو جاءت ردا على رسالة نصر الله والتي أعرب خلالها عن استعداد حزبه تقديم أية مساعدة له ولعائلته، بما في ذلك إرسال خبراء عسكريين أو مختصين في حماية المنشآت الأمنية من صفوف حزب الله إلى فنزويلا. سبوتنيك

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