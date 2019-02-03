مباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في بانمونغوم تحضيرا للقمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكرت وكالة “يونهاب” أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقدان اجتماعا للتحضير للقمة الثانية بين زعيمي البلدين في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن مصدر دبلوماسي أن “موعد ومكان المفاوضات لم يتم الإعلان عنه بعد، لكن بانمونغوم تعد المكان الأكثر احتمالا للمفاوضات”.
ورجحت الوكالة، أن تبدأ محادثات التحضير للقمة غدا الاثنين، حيث سيشارك عن الجانب الأمريكي فيها الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى كوريا الشمالية ستيف بيغن.
ورجح مصدر آخر للوكالة أن تستمر المباحثات بين الجانبين أكثر من يوم، وأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج البحث قبل القمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى في الـ18 من يناير في واشنطن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، كيم يونغ تشول.
وتم الإعلان عن قمة ثانية ستعقد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون تحديد مكانها وزمانها.
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن فيتنام ستستضيف القمة، إلا أن السفير الفيتنامي في موسكو أفاد بعدم وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
وتم عقد أول قمة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.
روسيا اليوم
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