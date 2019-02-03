مقتل 13 من “حركة الشباب” الصومالية بغارة أمريكية جنوب الصومال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت القيادة الأمريكية في شرق أفريقيا “أفريكوم”، السبت، مقتل 13 من مقاتلي الشباب في غارة حوية ببلدة جندرشي بإقليم شبيلي السفلي جنوب الصومال

وقال البيان الصادر عن “أفريكوم”، إنه بالتعاون مع القوات الحكومية الفيدرالية في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على حركة الشباب فقد استهدفت القيادة مركزا عسكريا لمقاتلي الشباب في بلدة جندرشى جنوب البلاد.

وأضاف أن مقاتلي الشباب كانوا يستخدمون البلدة الواقعة على بعد 30 ميلا جنوب غربي العاصمة موقعا لتجهيز المتفجرات والسيارات المفخخة لتهديد المواقع العسكرية الحكومية والأفريقية في إقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وأكد البيان أن 6 غارات جوية نفذتها القيادة في 15 و 16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بالقرب من بلدة جندرشى قتلت نحو 62 من مقاتلي الشباب.

وقال مدير العمليات بأفريكوم جنرال غريغ أولسون، في البيان ذاته، إن القوات الحكومية ستواصل الضغط على الإرهابيين لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبحسب المصدر ذاته فإن العملية لم تسفر عن أية خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وشدد البيان على أن قيادة أفريكوم ستعمل مع القوات الأفريقية والحكومية من خلال استخدام كل إمكانياتها لحماية المدنيين من خطر الإرهابيين. عربي21

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