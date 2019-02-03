شهاب محمد - الخرطوم - صورة ارشيفية الخليج 365: صرح مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قام بقصم موقع تمركز مدفعية الجيش السوري في منطقة السكرية غرب البوكمال.

أقدم طيران التحالف الأمريكي، على تنفيذ ضربة جوية ضد مدفيعة الجيش السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية، أن جنديين أصيبا في الضربة الجوية من التحالف للقوات العاملة في منطقة السكرية، غرب البوكمال مما أدى إلى تدمير المدفع. سبوتنيك

كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية من طيران التحالف الأمريكي على مدفعية الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.