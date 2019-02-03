وفد على رأسه شيخ قبيلة المتهم (الليبي) في قضية شمبات لتعزية أولياء دم المتوفين

حضر وفد من الجماهيرية الليبية على رأسه شيخ قبيلة (التبو) وهي قبيلة المتهم الأول الليبي في قضية شقة شمبات الشهيرة ويضم الوفد كذلك أبناء عمومة المتهم الأول الليبي، كما أفاد بذاك محامي المتهم الأستاذ محمد حسن عربي .

تجدر الإشارة إلى أن المتهم الأول الليبي وآخرين يواجهون تهماً تتعلق بقتل ثلاثة أشخاص والاستيلاء على أموال أحدهم (دولارات) وتقطيع أطرافهم وقد أكملت المحكمة النظر إلى قضية الاتهام ووجهت التهمة وأطلقت سراح ثلاثة أشخاص متهمين بالتستر وتبقى السماع إلى قضية الدفاع .

وقال الأستاذ عربي أن الوفد قد تأخر في الحضور منذ وقوع حادثة شقة شمبات وذلك بسبب التأشيرات وإجراءات السفر، وأضاف قائلاً أن الوفد قد حضر وهو خالي الذهن تماماً عن البلاغ بأنهم حضروا أولاً لتعزية أولياء دم المتوفين بغض النظر عن صحة الاتهام أو عدمه ولم يحضروا أطلاقاً من أجل التحدث عن القضية لأنها أمام القضاء .

ولكن طالما أن أبناءهم مرتبطين بالقضية فإنهم يرأوا أن عليهم واجب العزاء والتعرف على أسر الضحايا وهم يمثلوا قبيلة (التبو) وقبائل جنوب ليبيا عموماً، وذكر الأستاذ محمد حسن عربي أن الوفد قد قام أيضاً بمقابلة المتهم بالسجن ووقفوا على كافة التفاصيل لمعرفة سير مجريات المحاكمة .

وقال وبحسب صحيفة الدار، إنهم قد بداوا بالاتصال بالشيوخ وفقاً للعادات المتبعة عندهم في مثل هذه الحالات .

الخرطوم (كوش نيوز)

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