التشكيلية ايثار عبد العزيز تنتظر النطق بالحكم في قضيتها ضد محلية الخرطوم بعد أكثر من عام ونصف من التقاضي

أوضحت التشكيلية المعروفة ايثار عبد العزيز صاحبة مركز عزيز غاليري الذي قامت محلية الخرطوم بهدمه في وقت سابق من العام قبل المنصرم – أن ملف القضية التي ما زالت تتابع المحكمة جلساتها عاد من المحكمة العليا بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب محلية الخرطوم للمراجعة.

وأشارت ايثار بأن قضاة المحكمة العليا قد رفضوا الطلب موضحة أنه بعد عودة الملف لا يوجد سبب لاجراء آخر وأن كل الاسباب القانونية التي يمكن أن تعطل إجراءات القضية قد انتهت دون رجعة وأنه لم يتبق سوى تحديد مواعيد للجلسة الاخيرة ثم جلسة النطق بالحكم.

يذكر بأن التشكيليلية ايثار عبد العزيز كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بعد قامت الاخيرة بهدم مركزها التشكيلي بحدائق الهيلتون بالخرطوم في عهد المعتمد السابق أبو شنب حيث استمرت جلساتها على نحو عامين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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