سودانية 24 تنفي استقالة (شهد المهندس) و(لوشي)

نفت قناة سودانية 24 استقالة المذيعتين “شهد المهندس وآلاء المبارك” من الفضائية بعد تواتر أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم المذيعتين استقالتيهما. وقال مدير البرامج “منتصر النور” في حديثه حسب صحيفة المجهر إن الحسابات عبر الفيسبوك التي تحدثت عن استقالة “شهد المهندس وآلا المبارك” من القناة هي حسابات مزورة وغير حقيقية، وأضاف النور أن الفضائية لا تتعامل بالحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن عبر الوسائل الرسمية مثل الإيميلات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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