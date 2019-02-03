خريج من جامعة السودان يعترف: أقمت أكثر من (26) علاقة عاطفية في الجامعة

اعترف خريج جامعي عن أنه أقام أكثر من (26) علاقة عاطفية أثناء دراسته الجامعية، مؤكداً أن أغلب تلك العلاقات كانت (غير جادة) – حد وصفه.

وأوضح الشاب (م.ع.م)، الذي تخرج من جامعة السودان كلية التجارة (بنوك ومصارف) حسب صحيفة المجهر أنه حالياً مرتبط بعلاقة مدتها سنة من الزمن، مؤكداً أنه مر بأكثر من (26) علاقة عاطفية غير جادة أثناء دراسته بالجامعة، وإن القاعدة الأساسية عنده هي (حلاوة الروح)، أي أن الشكل لا يهمه، موضحاً عن مصير العلاقات الجامعية أنه مرتبط الآن بعلاقة مع زميلة جمعتها به صُدفة ثم صداقة وتحولت مؤخراً إلى حُب، مؤكداً أنه سوف يواصل معها للنهاية.

من جهته أوضح صديقه (ي.س) خريج محاسبة أنه غير موفق في العلاقات العاطفية، وكل علاقاته لا تستمر طويلاً لأن اهتمامه بالموضوع (ما كبير) بحسب قوله، وإنه لا يملأ زمنه بالعلاقات العابرة قاطعاً بأنه قادر على ملء زمنه بما يفيد، مشيراً إلى أن أهم شيء عنده هو الصدق في العلاقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)