الوطني يعتزم إجراء معالجات علي قانون "النظام العام"

وجه المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى في اجتماعه الذى انتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهوريةعمر البشير، وجه بعقد مؤتمر قومى لمناقشة قضايا الشباب السودانى ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها وتحليل الواقع الشبابى.

كما وجه المكتب بإجراء مراجعات وتعديلات على بعض مواد قوانين النظام العام والخدمة.

وأقر المكتب وفقا لنائب الرئيس للشئون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم ، أقر بعد التداول حول الإستراتيجية المعدة لقطاع الشباب للأعوام 2019- 2024 م بأن هناك قضايا أساسية للشباب لابد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات.

وامن الاجتماع على ضرورة تضافر الادوار فى القطاعين العام والخاص لايلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الشباب بالتوسع فى الانشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية باعتبارها منصات هامة لاستيعاب قضايا الشباب .

واشار د. فيصل الى ان المكتب القيادى للحزب قد أصدر فى اجتماعه العديد من القرارات والتوصيات بشأن تنفيذها على أرض الواقع وفى مقدمتها الاعلان عن عقد مؤتمر قومى يناقش كافة قضايا الشباب بالبلاد والعمل على خلق فرص عمل بالاستفادة من التمويل الاصغر ووضع الاشتراطات المطلوبة لتيسيره عبر المصارف .

وقال ان المكتب استعرض كذلك المعالجات المطلوبة في قانون الخدمة الوطنية حتي تسهل للشباب كسب الزمن والالتحاق بالاعمال والمعالجات المطلوبة بجانب العمل على إجراء المعالجات المطلوبة في قانون النظام العام.