هارون للبشير: "كتر خيرك واصل سيرك"

وعدد هارون خلال مخاطبته مخاطبته فعاليات تدشين الطريق في منطقة "ام اندرابة"، خطوات ومسارات انشاء الطريق منذ الفكرة والي لحظات التدشين الان، شاكراً الراحل المقيم سوار الذهب محمد الحسن وعدد من القيادات التنفيذية والتسريعية والتي ساهمت في انجاز الطريق.
وقال ان تجربة النفير مكنت الولاية من انجاز كل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية، مشدداً علي اهمية المحافطة علي وحدة البلاد والتدافع الي خدمة السودان رغم تحديات المرحلة الراهنة، وحث علي الحفاظ علي موارد ومكتسبات الامة السودانية بالتعاضد الجماعي.
واعتبر هارون بان الطريق هو احد قواعد الترابط الاجتماعي السوداني وتقوية اللحمة الوطنية بين كافة المكونات المجتمعية، مشيراً الي منافع اقتصادية وسياسية اخري.
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