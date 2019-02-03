هيدرسفيلد يحذر الأهلي بسبب رمضان صبحي

أبلغ مسئولو فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، نادر شوفي وكيل اللاعب رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي، بعدم التعجل فى عودة العفيجي للملعب قبل التعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الأمامية.
وشددوا على اللاعب أن الأهم سلامته أولاً قبل المشاركة فى المباريات والنظر لمستقبله خشية من تجدد الإصابة أو الانضمام لمستشفى الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان رمضان صبحي قد أصيب في مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.
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