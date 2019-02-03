السر: السودان صمام أمان الإقليم العربي الإفريقي

قال وزير النقل السوداني، حاتم السر، أن السودان صمام أمان العرب والأفارقة، وإذا حدثت فيه إي مشاكل ستتأثر بها كل المنطقة.
وأشار "السر" لدى مخاطبته اليوم "الأحد" حفل افتتاح طريق- بارا- الخرطوم، يعتبر من أكبر مشاريع التنمية، التي سترفع عن المعاناة عن كاهل الجماهير المعاناة وتحقق شعارات الحوار الوطني.
وقال رغم مايحيط البلاد من مؤامرات إلا إن الإرادة الوطنية كانت حاضرة، وأضاف لن نسمح بأي هزات وارتدىت وفتن، ولن نرد عليها بالهتافات.
وأكد السر انجاز انجاز 11 ألف كيلو متر من الطريق بأفضل المواصفات العالمية.
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