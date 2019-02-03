وزير التسامح الإماراتي: المؤتمر العالمي للأخوة يشجع علي التآخي والحوار

قال وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الأحد، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار، وفرصة استثنائية لإطلاق العنان للقدرات المشتركة، والاستخدام السليم للمعلومات والفهم الواضح والصريح المتبادل.

وفي انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، أضاف وزير التسامح الإماراتي "الحكماء الاستثنائيون يساهمون في التنمية البشرية والحياة، وهم أيضا يقرون بأهمية التعددية والتنوع. وفي الإمارات، تعرفنا إلى هذه الحكمة من مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. لقد كان حكيما من الحكام العرب، ولطالما كان يتطلع إلى الأفكار الجديدة. وكان لديه رؤية ثاقبة".