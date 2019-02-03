واشاد السر خلال مخاطبته فعاليات تدشين الطريق في منطقة "ام اندرابة"، بالشركات والكفاءات الوطنية وعلي رأسه شركة "زادنا"، والتي تحملت المسؤولية الوطنية وقبلت التحدي بالمضي في تشييد الطريق، مضيفاً " شركة اجنبية طرحت 100 مليون دولار لتشييد الطريق".
واعلن عن حافز الي منسوبي الهئية العامة للطرق والجسور مرتب شهرين لجهدهم وصبرهم وتحمل الصعاب لانجاز الاعمال الوطنية.وبشر الوزير بالمضي قدماً في ربط كل المحليات والولايات بشبكة من الطرق والجسور تقريب للشقة وتقوية للنسيج الاجتماعي وتذليك لكل الصعوبات، مقراً بوجود ازمة اقتصادية تحتاج الي تضافر الجهود والهمة الوطنية لتجاوزها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: 30 مليون دولار تكلفة طريق (بارا – امدرمان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.