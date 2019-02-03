وزير النقل: 30 مليون دولار تكلفة طريق (بارا – امدرمان)

قال وزير النقل، حاتم السر، ان وزارته خلال الفترة الماضية انجزت نحو 11 الف كليو متر من الاسلفت في ولايات السودان كافة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الراهنة، كاشفاً ان تكلفة طريق الصادرات (بارا – امدرمان) بلغت 30 مليون دولار فقط.

واشاد السر خلال مخاطبته فعاليات تدشين الطريق في منطقة "ام اندرابة"، بالشركات والكفاءات الوطنية وعلي رأسه شركة "زادنا"، والتي تحملت المسؤولية الوطنية وقبلت التحدي بالمضي في تشييد الطريق، مضيفاً " شركة اجنبية طرحت 100 مليون دولار لتشييد الطريق".

واعلن عن حافز الي منسوبي الهئية العامة للطرق والجسور مرتب شهرين لجهدهم وصبرهم وتحمل الصعاب لانجاز الاعمال الوطنية.

وبشر الوزير بالمضي قدماً في ربط كل المحليات والولايات بشبكة من الطرق والجسور تقريب للشقة وتقوية للنسيج الاجتماعي وتذليك لكل الصعوبات، مقراً بوجود ازمة اقتصادية تحتاج الي تضافر الجهود والهمة الوطنية لتجاوزها.