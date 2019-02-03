البشير يخاطب جماهير "ام اندرابة" بشمال كردفان

وصل الرئيس السوداني صباح الاحد، عمر البشير الي منطقة "ام اندرابة" في محلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، رفقة عدد من الوزارء المسؤولين، وكان في استقباله والي شمال كردفان احمد هارون، ورئيس المجلس التشريعي وعضوية اللجنة الامنية بالولاية.

ويخاطب البشير حشداً جماهيرياً في منطقة "ام اندرابة"، ويفتتح طرث الصادرات بارا – امدرمان، كما يفتتح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من المحليات بشمال كردفان.

ويشهد الرئيس في مساء اليوم تخريح لمحو الامية ومشروعات للشباب في استاد الابيض كما يخاطب الجماهير المحتشدة هناك.