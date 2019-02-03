نجاة أسرة شرطي من التفجير بـ(قنبلة)

أحبطت السلطات الأمنية محاولة تفجير قنبلة (قرنيت) داخل منزل شرطي يتبع للمباحث المركزية بحي الشقلة شرق جنوب أم درمان. وقال مصدر حسب صحيفة السوداني إن مجهول ألقى بالقرنيت داخل منزل الشرطي (م.ع)، بمربع (55)، موضحاً أنها لم تنفجر، بيد أنها روعت أفراد عائلته.

وأضاف المصدر أن فريق من الأمن والاستخبارات العسكرية والمباحث والأدلة الجنائية قد حضر إلى المنزل وسيطر على العبوة، وتبين من خلال فحصها ميدانياً أنها خطرة وقابلة للانفجار.

وأشار إلى أن الشرطة دونت بلاغاً بالحادثة وأحالتها إلى المعامل الجنائية.