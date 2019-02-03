" أحزاب الوحدة الوطنية": استمرار عملية التشاور لتقوية الشراكة السياسية

أكد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، عبود جابر تمسكه بالحوار الوطني والوثيقة الوطنية، وجدد جابر في لقاء تشاوري ضم مكونات المجلس أكد استمرار عملية التشاور والتفاكر لتقوية الشراكة السياسية والمجتمعية وتقوية اللحمة الوطنية.

وأعلن عبود استمرار الجهود لحلحلة المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وأمّن اللقاء على استمرار إنزال مخرجات الحوار الوطني.

من جانبه، أعلن رئيس حزب الغد الديمقراطي، يوسف نورين آدم، تمسكهم بخيار الانتخابات المقررة 2020م، باعتبارها الوسيلة الأمثل للتداول السلمي للسلطة.

وأكد أن مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها من معظم القوى السياسية في البلاد تمثل أرضية مشتركة للخروج بالبلاد نحو الاستقرار، داعياً إلى أهمية الوصول إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات، مع استكمال الحوار مع الشباب على ضوء مخرجات الحوار الوطني