" أحزاب الوحدة الوطنية": استمرار عملية التشاور لتقوية الشراكة السياسية

وأعلن عبود استمرار الجهود لحلحلة المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وأمّن اللقاء على استمرار إنزال مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه، أعلن رئيس حزب الغد الديمقراطي، يوسف نورين آدم، تمسكهم بخيار الانتخابات المقررة 2020م، باعتبارها الوسيلة الأمثل للتداول السلمي للسلطة.وأكد أن مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها من معظم القوى السياسية في البلاد تمثل أرضية مشتركة للخروج بالبلاد نحو الاستقرار، داعياً إلى أهمية الوصول إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات، مع استكمال الحوار مع الشباب على ضوء مخرجات الحوار الوطني
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