موسي: أي أسلوب آخر غير الاتفاق سيحدث نهائيات مؤلمة بالسودان

وحذر موسى من الانصياع وراء وسائل التواصل الاجتماعي، والانقياد لما تبثه من كراهية بين الحكومة والشعب، وأكد أن للأمر آثاراً عميقة ومخاطر كارثية ستؤدي إلى دولة منهارة، وأعلن أن مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً.
وقال معتز في ملتقى الصحافيين الذي نظمته صحيفة السوداني، السبت "لا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة مائة بالمائة، وكذلك المحتج"، وأكد تمسكهم بإقامة الانتخابات وضبطها.وأضاف "ليس لدينا سقف في الشفافية وضبط العملية الانتخابية".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن أي دولة جربت الكراهية بين الشعب لم تحصد إلا وبالاً كبيراً، ولا بد من أن نتفق، لأن أي أسلوب آخر سيحدث نهائيات مؤلمة لوطن عظيم يجب ألا نخاطر به.
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