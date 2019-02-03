(230) عملية جراحية للعيون من الخيرين الكويتيين للسودانيين

أجرت منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخيرين الكويتيين، 230 عملية جراحية للعيون بولاية الخرطوم، كما تم توزيع نظارات طبية، وذلك في إطار العمل الاجتماعي والطوعي الذي تقوم به المنظمة مع الأشقاء في دولة الكويت.

وقال رئيس المجموعة الطبية الخيرية الكويتية، د. حسين عيسى عبدالعزيز، إن العمليات بدأت يوم الجمعة، حيث أجريت العمليات في ثلاثة مستشفيات بالخرطوم لعلاج حالات المياه البيضاء، بجانب توزيع العديد من النظارات الطبية ومواد غذائية لأكثر من 200 أسرة فقيرة ومساعدة سبعين أرملة.

وأشاد عبدالعزيز بالجهود التي يقوم بها الكويتيون بصورة دورية في السودان لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة، سنداً للعلاقات الممتدة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية، عنتر محمد عبدالحي، بجهود الكويت حكومة وشعباً، في خدمة أهل السودان في المجالات الصحية والإغاثية.