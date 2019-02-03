نائب الرئيس يدعو للتعايش السلمى بين مكونات بحر ابيض

دعا نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، إلى ضرورة التعايش بين جميع مكونات ولاية النيل الأبيض، وأشار إلى أن الصلح الذي تم بين قبيلتي الشويحات والحسانية بالدويم، يؤكد صفاء نيتهم، ويسهم في حقن الدماء، ويمكّن من التعايش في أمن وسلام

وقال كبر "إن ما تم من تسامح وعفو بعد الاحتقان الذي تم فقد أثبتم أنكم أهل كرم وعفو بالجلوس مع بعضكم البعض".

وأوضح أن الحل الأهلي هو الحل المهم ويزيل الغبن، وأضاف أن حكم القضاء رغم أنه ينهي القضية كواقعة، إلا أنه لا يزيل الغبن بين المتخاصمين.

وأعلن كبر خلال مخاطبته، توقيع الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية، إنشاء سد الجبر، وتابع "بصمنا عليه بالعشرة لتنفيذه".

وأشار إلى دعم مليار جنيه من ديوان الزكاة للسد ومشروعات إضافية بالمنطقة، والتزم بكفالة مائة طفل من أسر المتوفين حتى يكملوا تعليمهم، بجانب تسليم كل أسرة فقدت عائلها وسيلة إنتاج.

من جهته، وصف وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، ما تم بأنه مكرمة تضمن العيش في تعايش بين جميع مكونات الولاية، وشدد على ضرورة أن نكون جميعاً عباد الله، ودعا إلى تناسي القبلية والعصبية، وأوضح أن ما حدث سحابة صيف عابرة.

وأكد أهمية طي الصفحة السوداء من الاقتتال وبدء صفحة جديدة، وأعلن رعاية أبناء المتوفين، وتعهد بإرسال لجنة من وزارته لدراسة أمر أن تصبح منطقة الهلبة وحدة دارية.