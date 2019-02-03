سودانية (24) تنفي استقالة (شهد المهندس ولوشي)

نفي مدير البرامج في قناة سودانية 24، (منتصر النور) استقالة المذيعتين “شهد المهندس وآلاء المبارك” من الفضائية بعد تواتر أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم المذيعتين استقالتيهما تضامناً مع زملائهما الذين فصلوا بسبب التضامن مع قتلي الاحتجاجات الشعبية.

وقال النور إن الحسابات عبر الفيسبوك التي تحدثت عن استقالة “شهد المهندس وآلاء المبارك” من القناة هي حسابات مزورة وغير حقيقية.

" الفضائية لا تتعامل بالحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعية ولكن عبر الوسائل الرسمية مثل الايميلات".

هذا وكان إدارة القناة قد فصلت المذيع حاتم التاج بعد تراحمه علي شهداء الاحتجاجات الشعبية الاخيرة، كما سارع عدد من مقدمي البرامج الي الاستقالة علي رأسهم عمار ابوشيبة.