تحرير السودان الموقعة مع الحكومة تدعو إلى سلام شامل

دعا عضو المجلس الوطني، عن حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية، محمد إدريس، الحركات الموقعة على اتفاق السلام وحكومة الوفاق الوطني، وكل المهتمين بالشأن السياسي بالمضى قدماً لتحقيق سلام شامل في السودان، مشيراً الى أهمية إرساء أسس حقيقية لمستقبل البلاد، وفق ما نقلت عنه سونا.

وقال إدريس، إن "كل الأزمات التى يمر بها السودان هي بسبب الحرب، مشددا على أهمية البحث عن حلول موضوعية لمستقبل البلاد وللأجيال المقبلة والعض بالنواجذ على السلام الذي تم تحقيقه".