السُّلطات تطلق سراح 5 نشطاء بالضعين سجنوا بسبب التظاهر

أطلقت سلطات سجن الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، سراح 5 نشطاء شباب حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن 3 أشهر بعد مظاهرات شعبية شهدتها المدينة بالتزامن مع احتجاجات المدن الأخرى في السودان.

وجاء إطلاق سراح النشطاء لوسائل اعلام ولائية، بعد موافقة لجنة أمن الولاية على التنازل عن قرارها القاضي بحبس الشباب لمدة 3 أشهر وفقاً لقانون الطورايء الساري بالولاية.