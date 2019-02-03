السُّلطات تطلق سراح 5 نشطاء بالضعين سجنوا بسبب التظاهر

أطلقت سلطات سجن الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، سراح 5 نشطاء شباب حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن 3 أشهر بعد مظاهرات شعبية شهدتها المدينة بالتزامن مع احتجاجات المدن الأخرى في السودان.
وجاء إطلاق سراح النشطاء لوسائل اعلام ولائية، بعد موافقة لجنة أمن الولاية على التنازل عن قرارها القاضي بحبس الشباب لمدة 3 أشهر وفقاً لقانون الطورايء الساري بالولاية.
وقال الناشط سليمان بخيت، إن التقارير التي تصل الحكومة فيها تضخيم لنشاط الشباب، لذلك تتعامل معهم مدفوعة برعب شديد، حسب قوله. مضيفاً "وافقت لجنة الأمن أمس على إطلاق سراح 5 شباب، بعد أن قضوا في السجن أكثر من أسبوعين".
وكشف بخيت، أن السلطات الأمنية مارست على الشباب ضغوطات كبيرة مثل اشتراطها عليهم بكتابة تعهد بعدم التظاهر مجدداً مقابل إطلاقهم، بيد أن الشباب رفضوا كتابة أي تعهد.
وأطلقت السلطات سراح كل من: "عبد الله حسن عبد المجيد، آدم عيسى تربو، المحامي حسن علي محمود، الطالب نور الدئم ركركة ووليد عيسى".
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