شمال كردفان تعرض مظلمتها أمام الرئيس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في إطار زياراته المتواصلة لعدد من الولايات يكون السيد رئيس الجمهورية اليوم الأحد بولاية شمال كردفان للاحتفال بافتتاح طريق بارا امدرمان الذي يعرف باسم طريق الصادرات ، وسواء أكان الرئيس وحزبه يريدون استثمار هذه الزيارة في حشد التأييد الشعبي للحزب وحكومته ورئيسه في ظل الاحتجاجات المستمرة المنادية بتنحي البشير أو كانت زيارة عادية لافتتاح الطريق ، وسواء احتشد الناس من تلقاء أنفسهم وطوعا لاستقبال الرئيس أو حملوا على ذلك غصبا عنهم ترغيبا أو ترهيبا، وسواء أكان البرنامج مقررا في البداية بمدينة بارا إلا أن رفض أهلها استقبال البشير وخوف حكومة الولاية من تعالي الهتافات ضده اقتضى تحويل البرنامج الى منطقة سراج التي تبعد أربعين كيلو شمال المدينة وفوق ذلك هي قرية تسهل السيطرة عليها ولن تكون محلا للتفلتات ، سواء صحت هذه الرواية ام لا فان كل ذلك لايهم مواطني ولاية شمال كردفان في شيء لكن مايلزم أن يعرفه السيد الرئيس وهو بالولاية أن مظلمة كبرى يعيشها المواطنون متمثلة في ضياع العام الدراسي على أبنائهم إذ أن مدارس الولاية ومنذ إغلاقها في الأحداث الحالية قبل خمسين يوما فإنها مازالت توصد أبوابها في وجه التلاميذ والان فقط تلاميذ الصف الثامن أساس والثالث ثانوي هم من ينتظمون في مقاعد الدراسة أما البقية فهم في بيوتهم وهاهو العام الدراسي قد شارف على الانتهاء بل إنه انتهى فعلا فمنتصف فبراير الحالي هو الموعد المحدد سلفا لانتهاء العام الدراسي ، ولاندري ما المبرر الذي اعتمدته الجهات المختصة في الولاية لعدم فتح المدارس فولايات أخري على رأسها الخرطوم فتحت مدارسها منذ مدة وتلاميذها الان يتأهبون لأداء الامتحانات النهائية .

لاندري ايتم فتح المدارس لامتحانات النقل فقط ام ينقلونهم من صف الى اخر بدون امتحان ام سيكون ذلك في بداية العام الدراسي الجديد، انه ارتباك أوقعت الحكومة نفسها فيه وتسببت بذلك في الأضرار بالتعليم ككل.

اهل ولاية شمال كردفان يرفعون مظلمتهم للسيد الرئيس ويطلبون محاكمة من تسبب في ضياع العام الدراسي لأبنائهم فلتقدر حال الناس وتنصفهم ياريس بعيدا عن تسقط بس أو تقعد بس.