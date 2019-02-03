الشيخ علي سلمان يحاصر سجانيه.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الشيخ علي سلمان

الخليج 365

إصدرت محكمة بحرينية يوم الاثنين الماضي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد زعيم المعارضة الوطنية في البحرين سماحة الشيخ علي سلمان مع نائبين برلمانيين سابقين من نواب جمعية الوفاق.

وفي تعليقها على الحكم قالت جمعية الوفاق ان الحكم ضد الشيخ جاء لاسباب سياسية انتقامية وان استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين.

الأمانة العامة للأمم المتحدة قالت في بيان لها ان الحكم ظالم ويتتافي مع أبسط قواعد العدالة والانصاف وهي بهذا البيان إنما تدين الحكومة في المنامة وكل الحكومات المشابهة لها والمؤيدين لقمع المعارضة وسجن الشيخ سلمان والتضييق على رموز الحراك السلمي.

بيان الأمم المتحدة يدين حكام البحرين وحلفاءهم وينزع اي شرعية يدعونها مما يجعله بيانا جديرا بالاشادة به

من الواضح لكل ذي فهم أن الحكم سياسي بامتياز وليس قانونيا بأي حال من الأحوال فالشيخ علي سلمان إنما حوكم لمعارضته النظام ودعوته لإقامة نظام سياسي تعددي تتوفر فيه الحرية ويتم فيه التداول السلمي للسلطة مع سيادة حكم القانون وهذه هي المبادئ العامة التي ينادي بها كل المصلحين ودعاة التغيير السلمي وشخص بهذا الوصف جدير بأن تكرمه الأمم المتحدة فهو يحمل مبادءها ، وان البحرين بحكمها الجائر عليه إنما تحاكم نفسها وتدينها لا الشيخ وزملاءه ممن ناضلوا لأجل تثبيت الحقوق المدنية لمجتمعهم .

وفي اتصال من سجنه (مع أهله )قال الشيخ علي سلمان إنّه في سبيل الله ومن أجل هذا الشعب والوطن تهون كل الصعاب ، وأكد ان قلبه مطمئن تملؤه السكينة والرضا ما دام على الحق.

ناشطون مطلعون على الأوضاع في البحرين اكدوا ان الحراك الشعبي سيستمر ولن يتوقف او يتراجع بل سيزداد قوة ومنعة وان الغالبية العظمى من شعب البحرين متمسكة بضرورة التحول الى نظام ديمقراطي ، وان بناء دولة المؤسسات والقانون هو الطريق الوحيد للخلاص بدلاً من دولة الفوضى والبطش والاستعباد.

الشيخ علي سلمان أيقونة النضال ورمز التحرر وكلما تمضي الايام سيزداد الرجل ألقا ويحاصر سجانيه ولن يكون بمقدورهم النيل منه وحتما سوف تنتصر سلميته على جبروت سجانيه وظلمهم وليس ذلك ببعيد.