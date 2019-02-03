عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 3 فبراير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

قوون

هلال التحديات يتوعد الأشانتي في استهلال المجموعات

أمبومبو يتأهب لزيادرة الشباك الغانية .. بشة الصغير يعلن الجاهزية .. والشعلة يتوهج في البروفة الختامية

المريخ النشوان يفتح ملف الفرسان

الزعفوري وشارلز يشغلان المواجهة الإعلامية .. والأفريقي يخسر من مازيمبي بنتيجة كارثية

السلاطين في مطب سنار .. القراقير يعبرون ملوك الشماك والوادي يستقبل أمل الحديد والنار

صحيفة المشاهد

الهلال يصطدم بالاشانتي ويبحث عن اول انتصار في فاتحة المشوار

الفريقان يتدربان على مسرح المواجهة على خفيف ويعلنا التحدي

مدرب الهلال: جاهزون للمباراة.. عالجنا اخطاء الماضي.. والمهمة ليست سهلة

الزعفوري: درسنا الخصم عبر الفيديو.. الاشانتي فريق جيد.. ولاعبونا هضموا الخطة

بوي: تعافيت تماماً من الوعكة وننتظر جماهير الهلال لمؤازرة اللاعبين اليوم

الهلال بالأزرق.. الأشانتي يرتدي الأحمر والمباراة تلعب في السادسة مساء

ريتشارد: الاشانتي يبحث عن الفوز او التعادل امام الهلال

الكاف يحذّر الهلال بخطاب رسمي قبل مباراة الاشانتي

تقرير: نحس مُلازم وتفوق غاني.. أصعب تحديات الهلال أمام أشانتي

’’التراس’’ تعود لاشعال المدرجات الهلالية امام الفرقة الغانية

رابطة أهل الهلال بالرياض تقدم زي جديد للفريق والامين العام يشكرها

مفاجأة: مستشار شداد يعيد 10 الاف دولار لخزينة الاتحاد.. !!

كوبر يكتسح مريخ الثغر برباعية في الدرجة الوسيطة

الموردة يستعيد عافيته.. يهزم أهلي مروي بثنائية ويصعد للمركز الثاني

مجلس هلال كادوقلي يفقد شرعيته باستقالات مؤثرة

بعثة اهلي شندي تصل الى بورتسودان لمواجهة العرب غدا

المكتب التنفيذي بالاتحاد يرفع توصياته لاجتماع مجلس الادارة بالاربعاء

ارتدي دنقلا يفرض التعادل امام النيل بحلفا الجديدة في الدوري الوسيط

لفتة رائعة: المنتخب القطري يرفع ’’علم السودان’’ في موكب استقباله بالدوحة

فضيحة.. مقصي الهلال من الابطال يخسر بالثمانية في ’’لوبمباشي’’

بالأرقام.. سقوط الإفريقي التونسي الأكبر عربيًا بدوري الأبطال

تأجيل مباراة مريخ الابيض وكادوقلي بسبب زيارة الرئيس لشمال كردفان

فضيحة عالمية لصحيفة ’’البيان الاماراتية’’ عن نهائي كاس اسيا !!

نادر عطا يكتب في ’’رفيق الكلمة’’: قطر..حلم الجعان عيش..!

ايمن كبوش يكتب في ’’افياء’’: العب يا هلال تيم الابطال

صحيفة الصدى

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بكري المدينة يتدرب بالكرة اليوم ويتأهب لقيادة الهجوم

المريخ يحول مران اليوم إلى الرابعة عصرا من أجل مساندة الهلال أمام الاشانتي

مدرب حراس المريخ : تألق أبو عشرين أمام المولودية أسعدني لكن الاشادات مبالغ فيها

الموردة يستعيد عافيته ويهزم أهلي مروي بثنائية

مازيمبي يكتسح الأفريقي التونسي بثمانية نظيفة في مجموعة الأبطال

الملاعب

الهلال السوداني يستضيف الاشانتي كتوكو الغاني مساء اليوم في كأس الكونفدرالية باستاد الهلال

الموردة العاصمي يفوز على الاهلي مروي بهدفين مقابل هدف بدار الرياضة بأم درمان

دوري الدرجة الوسيطة : كوبر البحراوي يفوز على المريخ بورتسودان برباعية باستاد الخرطوم

الميرغني كسلا والمتمة شندي يتعادلان بهدف لكل باستاد كسلا

النيل حلفا وارتدي دنقلا يتعادلان بهدف لكل باستاد حلفا

الهلال الابيض يستضيف الخرطوم الوطني مساء اليوم باستاد الأبيض

ود هاشم سنار يستضيف مريخ الفاشر عصر اليوم باستاد سنار

حي الوادي نيالا يستضيف الأمل عطبرة باستاد نيالا