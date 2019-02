مجهول يضرم النار على (6) حواشات بمحصولي القطن والقمح بحلفا

حلفا – منى ميرغني

أضرم مجهول النار على (6) حواشات خاصة بمحصولي الفول والقطن، وذلك بالقرية (16) إسكان بمدنية حلفا الجديدة، وبحسب مصدر تحدث لـ(المجهر) أن أصحاب الحواشات تفاجأوا بالنيران مشتعلة وفشلوا في إخمادها مما تسببت في القضاء على ست حواشات، ويذكر أن الحريق الثاني من نوعه في غضون أسبوع، حيث قضى حريق مماثل على خمس حواشات الأسبوع الماضي، وأبدى أصحاب الحواشات تخوفهم أن تمتد يد الحريق على محصول القمح بدينار الذي أزف حصاده، وطالب أصحاب الحواشات السُلطات الأمنية بالتدخل لحماية الحواشات من أيدي المخربين والقبض على الجناة.

