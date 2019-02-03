نائب الرئيس: (البشير قاعد ومتحكر ومابتجيهو حاجة)

قطع نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير (قاعد ومتحكر مافي حاجة بتجيهو) .
ووجه كبر والي النيل الأبيض بتسليم كافة المجرمين، وأعلن ترحيلهم لسجن بورتسودان، ودعا كبر خلال مخاطبته أمس توقيع الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية بمنطقة ود جبر بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض، لضرورة التعايش بين جميع مكونات الولاية .
وأشار الى أن الصلح الذي تم بين قبليتي الشويحات والحسانية بالدويم يؤكد صفاء نيتهم، وأوضح أن ذلك يسهم في حقن الدماء ويمكن من التعايش في أمنة وسلام .
وأكد كبر بعد ما تم من تسامح وعفو بعد الاحتقان الذي تم، فقد أثبتم أنكم أهل كرم وعفو بالجلوس مع بعض، وأوضح وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الحب الأهلي هو الحل المهم ويزيل الغبن، وأثنى على دور القبيلتين في الجلوس والوصول للصلح الذي يؤدي للتعايش والاستقرار بينهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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