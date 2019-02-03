أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * هلال التحديات يتوعد الأشانتي في استهلال المجموعات * أمبومبو يتأهب لزيادرة الشباك الغانية .. بشة الصغير يعلن الجاهزية .. والشعلة يتوهج في البروفة الختامية * المريخ النشوان يفتح ملف الفرسان * الزعفوري وشارلز يشغلان المواجهة الإعلامية .. والأفريقي يخسر من مازيمبي بنتيجة كارثية * السلاطين في مطب سنار .. القراقير يعبرون ملوك الشماك والوادي يستقبل أمل الحديد والنار صحيفة الصدى: * بكري المدينة يتدرب بالكرة اليوم ويتأهب لقيادة الهجوم * المريخ يحول مران اليوم إلى الرابعة عصراً من أجل مساندة الهلال أمام الأشانتي * مدرب حراس المريخ : تألق أبوعشرين أمام المولودية أسعدني لكن الإشادات مبالغ فيها الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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