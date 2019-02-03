تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * لجنة أمن كسلا تكشف ملابسات وفاة معلم “خشم القربة” * فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون بالأحرف الأولى اليوم اتفاقاً بالخرطوم * الدولب: مجانية التعليم في الوضع الحالي أمر مستحيل صحيفة مصادر * معتز موسى: لم نطالب عون خارجي من أي دولة * في جولة لـ(مصادر) .. انخفاض ملحوظ في أسعار السكر والزيوت بالأسواق صحيفة التيار * أزمة الشركة الفلبينية تسبب ربكة في ميناء الحاويات * إثيوبيا تفجر “مفاجأة جديدة” بشأن سد النهضة * معتز موسى: الدولة ستنظر الى مطالب الشباب * المعارضة تتحدى مادورو في ذكرى الثورة البوليفارية * مدير شرطة كسلا يكشف عن تفاصيل حادثة المعلم المتوفي صحيفة السوداني * معتز: أتقاضى راتب وزير مالية فقط “وعاوز زول يوريني فسادي شنو” * “قيادي الوطني” يوجه بمراجعة قانون النظام العام والخدمة الوطنية * الشرطة توضح ملابسات وفاة معلم داخل حراسات “الأمن” بكسلا صحيفة المجهر * “عثمان كبر”: “البشير” قاعد ومافي حاجة بتجيهو * الشرطة تكشف ملابسات وفاة معلم محتجز لدى السلطات بكسلا صحيفة آخر لحظة * نائب الرئيس: (البشير قاعد ومتحكر ومابتجيهو حاجة) * كشف ملابسات وفاة مواطن بحراسات الأمن * رئيس الوزراء: الأوضاع لا تحتمل الكلام العاطفي صحيفة الإنتباهة * رئيس الوزراء: مستعد للمحاسبة لإثبات أي فساد * الحكومة: مجانية التعليم حالياً (أمر مستحيل) * حريق جديد في مشروع حلفا الزراعي صحيفة الدار * وفد على رأسه شيخ قبيلة المتهم الليبي في قضية شقة شمبات يزور السودان * نزيل بسجن كوبر متهم بجريمة قتل يشنق نفسه * نظامي من الشرطة حول وفاة الأستاذ أحمد خير بخشم القربة * ستة متهمين يواجهون الاتهام بالإرهاب والإتجار ووفاة أم وأبنتها * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان الفقه والعقيدة للأساس.. وامتحان التاريخ والدراسات الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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