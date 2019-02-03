تركيا ترفض للسودانيين من التضامن مع الثورة السودانية

السلطات التركية تسحب تصريح موافقتها على تنظيم سودانيين مقيمين في تركيا لوقفتين احتجاجيتين مقررتين نهار اليوم في الثالث من فبراير في مدينتي إزمير واسطنبول بعد الموافقة عليها مؤخرا،وذلك عقب تدخل السفارة السودانية وتواصلها مع الداخلية التركية لإلغاءها وسحب الأذونات رغم موافقتها.



يذكر أن السلطات التركية كانت قد رفضت أكثر من طلب مسبقا على إقامة وقفات احتجاجية للسودانيين تضامنا مع بلادهم لكنها وافقت قبل أيام ثم عادت وسحبت الموافقة بطلب سوداني حكومي.