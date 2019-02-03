عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد 03 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يدشن اليوم طريق الصادرات بشمال كردفان
- المؤتمر الوطنى يوجه بعقدمؤتمر قومي للشباب
- أحزاب الوحدةالوطنية: متمسكون بالحواروالوثيقةالوطنية
- التوصل لاتفاق سلام في إفريقيا الوسطى
- تقوية النظام الصحي بولاية شرق دارفور
- اكتمال الترتيبات لانطلاقة مشروع تطوير الزراعة بـ13محلية
- ايلا:الزراعة قاطرة الإقتصاد الوطني
- والي سنار: نشجع الهجرة ذات العائد الاقتصادي
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم
- ملتقي بالبرلمان لحلحلة قضايا العاملين بالميناء الجنوبي
- البشير يدشن طريق "بارا –أم درمان" الأحد
- معتز: مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً وسعة في الصدر
- "اللجان الثورية" تحذِّر من جر الشعب للفوضى
- ولاية الجزيرة تعلن تكثيف الرقابة لضبط توزيع الوقود
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- أكاديمية العلوم الصحية بالولاية تختتم أعمال الدورة التدريبية حول طرق البحث العلمي
- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية ومعتمد محلية بورسودان ومدير القطاع الصحى يقفون على مستوى الخدمات الطبية بمركز بورسودان لعلاج الإورام
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- رئيس المؤتمر الوطني حسين يس حمد يشيد بتماسك الاحزاب السياسية بالولاية ويمتدح وقفتها الجادة لنهضة وإعمار الولاية
- حمد يشهد مؤتمر البناء القاعدي بمنطقة اردمتا التنظيمية ويؤكد الاستمرار في قيادة الاصلاح واستكمال النهضة
- حمد يجدد الدعوة الرسمية للبشير لزيارة الولاية
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشرف الدورة التدريبية في ادارة المشروعات وريادة الاعمال ضمن مشروع تدريب الخريجين المستمر
- لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الولائي برئاسة تاج الدين هرون مطر يواصلون زياراتهم التنسيقية مع المؤسسات ذات الصلة
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يفتتح عددا من مراكز البيع المخفض للحوم ويؤكد الاستمرار في فتح المراكز
- مشرف مراكز البيع المخفض: مراكز البيع المخفض من اجل تخفيف اعباء المعيشة للمواطن
- مفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية الفاعلة تدعم قرى العودة الطوعية بمحلية جبل مون بمواد غذائية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر يخاطب اللقاء الحاشد بمنطقة الهلبة بولاية النيل الأبيض علي شرف الصلح بين قبلتي الحسانية والشويحات ويؤكد على ضرورة حقن دماء المسلمين
- والي ولاية النيل الأبيض الدكتور أبو القاسم الأمين بركة يشيد بلجنة الصلح بين قبيلتي الحسانية والشويحات ويقول أن المنطقة ستشهد خدمات في مختلف المجالات
- وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز لدي مخاطبة موطني منطقة الهلبة بمحلية الدويم : الدولة ماضية في تقديم الخدمات الأساسية لخلق الاستقرار في مناطق الإنتاج
- مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأبيض العميد راض الله العباس : جهاز ظل يتابع بدقة لكل تحركات المخربين للاقتصاد الوطني
- وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : موازنة العام الجديدة جاءت بمشروعات وبرامج اقتصادية طموحة تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي شمال دارفور يقف علي سير العمل الجاري في تنفيذ مشروعات التنمية والاعمار بمدينة الفاشر
- والي شمال دارفور يطلع علي استعدادات منسقية الخدمة الوطنية لملتقي قطاعات الخدمة الوطنية قطاع دارفور الذي يستضيفه الولاية مقبل الايام
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يقول ان مفوضية نزع السلاح واعادة التسريح والدمج تعتبر من الازرع الرئيسة للدولة في تعزيز وبناء السلام المجتمعي بالولاية
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية ممثل الوالي يخاطب احتفال منسقية الخدمة الوطنية بتخريج عدد 1919 دارس بمراكز النور بمحلية كتم
- المؤتمر الوطني بمنطقة كلا بمحلية سرف عمرة يعقد مؤتمرة القاعدي مؤكدا دعم الحزب للسياسات التي تهدف الي التنمية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية
شبكة الشروق نت
- فيصل يدعو لاستنفار طاقات الشباب بشكل إيجابي
- مشروع لتطوير الزراعة والتسويق بـ13 محلية
- "اللجان الثورية" تحذِّر من جر الشعب للفوضى
- معتز: مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً وسعة في الصدر
- اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مولانا هارون يؤكد ان المرحلة القادمة تحدي لتحسين معاش المواطن بالولاية
- ترليون وخمسمائة مليار جنيه لتمويل مشاريع الشباب بشمال كردفان
- مشاركة المرأة بمحلية جبرة.بـ 1000 قدح النفير للاستقبال فخامة الرئيس
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- وزارة التربية والتوجيه بالولاية ومشروع تقوية تعليم الاساس يقيمان ورشةً تدريبيةً لضباط الاحصاء بالمحليات
ـ معتمد محلية بابنوسة يتفقد سير الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن اساس
ـ عضو مجلس الولاية التشريعي ممثل رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية الاضية يشهد بمنطقة مربوتة انعقاد مؤتمر المنطقة التنظيمية
أخبار قناة الملاعب
- الهلال السوداني يستضيف الاشانتي كتوكو الغاني مساء اليوم في كأس الكونفدرالية باستاد الهلال
- الموردة العاصمي يفوز على الاهلي مروي بهدفين مقابل هدف بدار الرياضة بأم درمان
- دوري الدرجة الوسيطة : كوبر البحراوي يفوز على المريخ بورتسودان برباعية باستاد الخرطوم
- الميرغني كسلا والمتمة شندي يتعادلان بهدف لكل باستاد كسلا
- النيل حلفا وارتدي دنقلا يتعادلان بهدف لكل باستاد حلفا
- الهلال الابيض يستضيف الخرطوم الوطني مساء اليوم باستاد الأبيض
- ود هاشم سنار يستضيف مريخ الفاشر عصر اليوم باستاد سنار
- حي الوادي نيالا يستضيف الأمل عطبرة باستاد نيالا
سحر البيان:
- شمال كردفان تعلن اكتمال استعداداتها الرسمية والشعبية والمجتمعية لاستقبال رئيس الجمهورية صباح اليوم
- كسلا تبدأ في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفتح الحدود البرية بين السودان واريتريا
- وساطة السودان بين فرقاء أفريقيا الوسطى تفلح في التوصل لاتفاق سلام حول القضايا الخلافية
- أحزاب الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالحوار والوثيقة الوطنية
صحيفة أخبار اليوم:
- لجنة أمن ولاية كسلا تصدر توضيحاً حول تداعيات وفاة الاستاذ أحمد خير .
- برئاسة البشير : المكتب القيادي للوطني يخصص اجتماعه لقضايا الشباب ويوجه بإجراء معالجات في قانون النظام العام .
- رئيس الجمهورية يفتتح اليوم طريق الصادرات القومي
- مجهول يضرم النار في ٦ حواشات للقطن والفول بمشروع حلفا الزراعي .
- الشروع في مقاضاة منتحلي صفات قيادات المهنيين لدى نيابة المعلوماتية .
- قيادي بالوطني لـ (أخبار اليوم) : عبارة تسقط بس تعني سقوط الجيش والأمن والشرطة وتدمير البلاد .
- الهلال ينازل الاشانتي الغاني في الكونفيدرالية اليوم بامدرمان .
صحيفة الوطن:
- تشييع مهيب لمعلم ثانوي توفي في المعتقل بكسلا
- رئيس الوزراء: بث الكراهية سيخلف دولة منهارة
- تنفيذ قرار فتح الحدود مع إريتريا اليوم
- "الكهرباء": دخول محطات جديدة للشبكة القومية الصيف المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد 03 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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