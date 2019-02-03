عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد 03 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يدشن اليوم طريق الصادرات بشمال كردفان

- المؤتمر الوطنى يوجه بعقدمؤتمر قومي للشباب

- أحزاب الوحدةالوطنية: متمسكون بالحواروالوثيقةالوطنية

- التوصل لاتفاق سلام في إفريقيا الوسطى

- تقوية النظام الصحي بولاية شرق دارفور

- اكتمال الترتيبات لانطلاقة مشروع تطوير الزراعة بـ13محلية

- ايلا:الزراعة قاطرة الإقتصاد الوطني

- والي سنار: نشجع الهجرة ذات العائد الاقتصادي

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم

- ملتقي بالبرلمان لحلحلة قضايا العاملين بالميناء الجنوبي

- البشير يدشن طريق "بارا –أم درمان" الأحد

- معتز: مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً وسعة في الصدر

- "اللجان الثورية" تحذِّر من جر الشعب للفوضى

- ولاية الجزيرة تعلن تكثيف الرقابة لضبط توزيع الوقود

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- أكاديمية العلوم الصحية بالولاية تختتم أعمال الدورة التدريبية حول طرق البحث العلمي

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية ومعتمد محلية بورسودان ومدير القطاع الصحى يقفون على مستوى الخدمات الطبية بمركز بورسودان لعلاج الإورام

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- رئيس المؤتمر الوطني حسين يس حمد يشيد بتماسك الاحزاب السياسية بالولاية ويمتدح وقفتها الجادة لنهضة وإعمار الولاية

- حمد يشهد مؤتمر البناء القاعدي بمنطقة اردمتا التنظيمية ويؤكد الاستمرار في قيادة الاصلاح واستكمال النهضة

- حمد يجدد الدعوة الرسمية للبشير لزيارة الولاية

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشرف الدورة التدريبية في ادارة المشروعات وريادة الاعمال ضمن مشروع تدريب الخريجين المستمر

- لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الولائي برئاسة تاج الدين هرون مطر يواصلون زياراتهم التنسيقية مع المؤسسات ذات الصلة

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يفتتح عددا من مراكز البيع المخفض للحوم ويؤكد الاستمرار في فتح المراكز

- مشرف مراكز البيع المخفض: مراكز البيع المخفض من اجل تخفيف اعباء المعيشة للمواطن

- مفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية الفاعلة تدعم قرى العودة الطوعية بمحلية جبل مون بمواد غذائية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر يخاطب اللقاء الحاشد بمنطقة الهلبة بولاية النيل الأبيض علي شرف الصلح بين قبلتي الحسانية والشويحات ويؤكد على ضرورة حقن دماء المسلمين

- والي ولاية النيل الأبيض الدكتور أبو القاسم الأمين بركة يشيد بلجنة الصلح بين قبيلتي الحسانية والشويحات ويقول أن المنطقة ستشهد خدمات في مختلف المجالات

- وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز لدي مخاطبة موطني منطقة الهلبة بمحلية الدويم : الدولة ماضية في تقديم الخدمات الأساسية لخلق الاستقرار في مناطق الإنتاج

- مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأبيض العميد راض الله العباس : جهاز ظل يتابع بدقة لكل تحركات المخربين للاقتصاد الوطني

- وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : موازنة العام الجديدة جاءت بمشروعات وبرامج اقتصادية طموحة تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي شمال دارفور يقف علي سير العمل الجاري في تنفيذ مشروعات التنمية والاعمار بمدينة الفاشر

- والي شمال دارفور يطلع علي استعدادات منسقية الخدمة الوطنية لملتقي قطاعات الخدمة الوطنية قطاع دارفور الذي يستضيفه الولاية مقبل الايام

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يقول ان مفوضية نزع السلاح واعادة التسريح والدمج تعتبر من الازرع الرئيسة للدولة في تعزيز وبناء السلام المجتمعي بالولاية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية ممثل الوالي يخاطب احتفال منسقية الخدمة الوطنية بتخريج عدد 1919 دارس بمراكز النور بمحلية كتم

- المؤتمر الوطني بمنطقة كلا بمحلية سرف عمرة يعقد مؤتمرة القاعدي مؤكدا دعم الحزب للسياسات التي تهدف الي التنمية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية

شبكة الشروق نت

- فيصل يدعو لاستنفار طاقات الشباب بشكل إيجابي

- مشروع لتطوير الزراعة والتسويق بـ13 محلية

- "اللجان الثورية" تحذِّر من جر الشعب للفوضى

- معتز: مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً وسعة في الصدر

- اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مولانا هارون يؤكد ان المرحلة القادمة تحدي لتحسين معاش المواطن بالولاية

- ترليون وخمسمائة مليار جنيه لتمويل مشاريع الشباب بشمال كردفان

- مشاركة المرأة بمحلية جبرة.بـ 1000 قدح النفير للاستقبال فخامة الرئيس

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- وزارة التربية والتوجيه بالولاية ومشروع تقوية تعليم الاساس يقيمان ورشةً تدريبيةً لضباط الاحصاء بالمحليات

ـ معتمد محلية بابنوسة يتفقد سير الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن اساس

ـ عضو مجلس الولاية التشريعي ممثل رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية الاضية يشهد بمنطقة مربوتة انعقاد مؤتمر المنطقة التنظيمية

‏ أخبار قناة الملاعب

- الهلال السوداني يستضيف الاشانتي كتوكو الغاني مساء اليوم في كأس الكونفدرالية باستاد الهلال

- الموردة العاصمي يفوز على الاهلي مروي بهدفين مقابل هدف بدار الرياضة بأم درمان

- دوري الدرجة الوسيطة : كوبر البحراوي يفوز على المريخ بورتسودان برباعية باستاد الخرطوم

- الميرغني كسلا والمتمة شندي يتعادلان بهدف لكل باستاد كسلا

- النيل حلفا وارتدي دنقلا يتعادلان بهدف لكل باستاد حلفا

- الهلال الابيض يستضيف الخرطوم الوطني مساء اليوم باستاد الأبيض

- ود هاشم سنار يستضيف مريخ الفاشر عصر اليوم باستاد سنار

- حي الوادي نيالا يستضيف الأمل عطبرة باستاد نيالا