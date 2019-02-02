مدير شرطة كسلا: المواطن المتوفى كان مريضاً

أكد مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة يس محمد حسن، أن المواطن الذي توفي بحراسات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، شعر بأعراض مرض حاد وتوفي وتم نقله إلى مستشفى كسلا إلا أن الطبيب أفاد بأنه فارق الحياة.

وقال مدير شرطة كسلا إن ذوي المتوفى تأكدوا إن الوفاة كانت قضاء وقدراً بعد تشريح الجثمان بمستشفى القضارف، وتم تسلم الجثمان بواسطة الأسرة ومواراته الثرى.

وأوضح مدير الشرطة بحسب وكالة السودان للأنباء أن الشخص المعني كان قيد إجراءات التحقيق ضمن مجموعة آخرين، تم التحفظ عليهم بالحراسة، وشعر بأعراض مرض حاد فتم تحويله إلى مستشفى كسلا التعليمي، وبعد الكشف الطبي الأولي أفاد الطبيب المختص بأن المذكور فارق الحياة وتم تحويل الجثمان إلى مشرحة القضارف لمعرفة أسباب الوفاة، حيث أشار إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي اللازم له واطلاع ذويه على الجثمان داخل المشرحة، للتأكد من عدم وجود أية آثار لأيادٍ خارجية تدخلت لضربه أو أي شيء آخر يخطر على بال الناس.

لكن و بحسب هيئة البي بي سي فقد ذكر أفراد من عائلة المدرس أحمد الخير عوض الكريم ، أن الأجهزة الأمنية اعتقلته يوم الخميس الماضي من منزله بعد عودته من مسيرة احتجاجية كانت تطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأضافوا أن مسؤولين أمنيين أبلغوهم أن سبب الوفاة هو التسمم، إلا أن أقرباؤه أكدوا وجود آثار تعذيب على جسده ورجحوا أنه تعرض للضرب وسُمم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)